Кременчуг уступил Донбассу в первом матче финальной серии плей-офф УХЛ

Первый период первого матча финальной серии плей-офф УХЛ сложился неудачно для "Донбасса", который уже к пятой минуте встречи проигрывал "Кременчугу" со счетом 0:2.

Третью шайбу "Кременчуг" забросил, играя в большинстве. После этого "Донбасс" заменил вратаря.

Во втором периоде "Донбасс" сумел размочить счет. "Донбасс" сумел сравнять счет в третьем периоде. Егор Журавлев в большинстве и Александр Костиков при игре в равных составах с интервалом чуть больше минуты довели дело до 3:3.

Дальше впервые в матче "Донбассу" удалось выйти вперед. "Кременчуг" не стал надолго отпускать оппонентов вперед и за 6 секунд до сирены отыгрался – 4:4.

Овертайм продлился совсем недолго. Капитан "Донбасса" Виктор Захаров принес дончанам победу.

"Донбасс" обыграл "Кременчуг" в феерическом матче финальной серии плей-офф УХЛ со счетом 5:4.

УХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч:

ХК "Кременчуг" – "Донбасс" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1) счет в серии – 0:1