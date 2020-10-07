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Кременчуг уступил Донбассу в первом матче финальной серии плей-офф УХЛ
Все решилось в овертайме
Первый период первого матча финальной серии плей-офф УХЛ сложился неудачно для "Донбасса", который уже к пятой минуте встречи проигрывал "Кременчугу" со счетом 0:2.
Третью шайбу "Кременчуг" забросил, играя в большинстве. После этого "Донбасс" заменил вратаря.
Во втором периоде "Донбасс" сумел размочить счет. "Донбасс" сумел сравнять счет в третьем периоде. Егор Журавлев в большинстве и Александр Костиков при игре в равных составах с интервалом чуть больше минуты довели дело до 3:3.
Дальше впервые в матче "Донбассу" удалось выйти вперед. "Кременчуг" не стал надолго отпускать оппонентов вперед и за 6 секунд до сирены отыгрался – 4:4.
Овертайм продлился совсем недолго. Капитан "Донбасса" Виктор Захаров принес дончанам победу.
"Донбасс" обыграл "Кременчуг" в феерическом матче финальной серии плей-офф УХЛ со счетом 5:4.
УХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч:
ХК "Кременчуг" – "Донбасс" 4:5 ОТ (3:0, 0:1, 1:3, 0:1) счет в серии – 0:1
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