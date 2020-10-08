  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Днепр подписал контракт с 18-летним защитником
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр подписал контракт с 18-летним защитником

Хоккей
(1 голосов)

Он становился чемпионом мира

Днепр подписал контракт с 18-летним защитником
Новина українською

Как сообщает сайт херсонского "Днепра", клуб заключил новый 3-летний контракт с 18-летним защитником Никитой Кругляковым.

Воспитанник херсонцев выступал за детско-юношеские команды "Днепра", становился бронзовым призёром чемпионата Украины U19 и серебряным призёром чемпионата Украины U20.

В чемпионате УХЛ Париматч Кругляков дебютировал в 2018 году, за это время сыграл в 32 матчах и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности +8.

С юниорской сборной Украины защитник становился чемпионом мира в Дивизионе 1Б в 2018 году, забросив на турнире 2 шайбы. В сезоне 2019/20 Кругляков также выигрывал бронзовые медали молодёжного Чемпионата мира в Дивизионе 1Б.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никита Кругляков ХК Днепр (Херсон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...