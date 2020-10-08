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Днепр подписал контракт с 18-летним защитником
Он становился чемпионом мира
Как сообщает сайт херсонского "Днепра", клуб заключил новый 3-летний контракт с 18-летним защитником Никитой Кругляковым.
Воспитанник херсонцев выступал за детско-юношеские команды "Днепра", становился бронзовым призёром чемпионата Украины U19 и серебряным призёром чемпионата Украины U20.
В чемпионате УХЛ Париматч Кругляков дебютировал в 2018 году, за это время сыграл в 32 матчах и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности +8.
С юниорской сборной Украины защитник становился чемпионом мира в Дивизионе 1Б в 2018 году, забросив на турнире 2 шайбы. В сезоне 2019/20 Кругляков также выигрывал бронзовые медали молодёжного Чемпионата мира в Дивизионе 1Б.
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