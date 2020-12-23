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В матче Ледяные Волки - Сокол состоялась массовая драка

Хоккей
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Инициаторами драки стали хозяева

В матче Ледяные Волки - Сокол состоялась массовая драка
Новина українською

В рамках 19 тура регулярного чемпионата УХЛ "Ледяные Волки" принимали "Сокол" (3:6).

За 6 минут до конца встречи при счете 3:4 в пользу гостей хоккеисты устроили драку с участием семерых игроков.

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В статье: ХК Сокол (Киев) ХК Ледяные Волки
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