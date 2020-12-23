Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче Ледяные Волки - Сокол состоялась массовая драка
Инициаторами драки стали хозяева
В рамках 19 тура регулярного чемпионата УХЛ "Ледяные Волки" принимали "Сокол" (3:6).
За 6 минут до конца встречи при счете 3:4 в пользу гостей хоккеисты устроили драку с участием семерых игроков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Расистский скандал в Италии: Игрок сказал темнокожему сопернику про "восстание рабов"
- Ребров хочет для Ференцвароша шесть новых игроков
- Президент Ингульца: В УПЛ есть только три клуба, которые не платят в "кассу"
- Хоккей возвращается: каким будет новый сезон в НХЛ
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...