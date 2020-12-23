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Краматорск сумел дожать Белый Барс в матче 20-го тура УХЛ

Хоккей
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Поединок не задался для хозяев

Краматорск сумел дожать Белый Барс в матче 20-го тура УХЛ
Новина українською

Сегодня, 23 декабря, состоялся стартовый поединок 20-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч - "Белый Барс" на домашней площадке принимал "Краматорск".

В первом периоде "Белый Барс" уже на 36 секунде матча пропустил. Ответ последовал через 3 минуты от Пахмурина. Однако еще до средины периода белоцерковцы забросили вторую шайбу и вновь вышли вперед.

Во втором отрезке матча "Краматорск" смог не просто отыграться, но и выйти вперед. Сначала в большинстве счет сравнял Карпенко, а потом по очереди отличились Столяренко и Цыпнятов, закрепив счет 4:2 в свою пользу.

В третьем периоде встречи команды сбавили скорости - гости хотели сохранить победный счет, а "Белый Барс" не давал им этого сделать. В итоге хозяева не смогли сдержать натиска соперника и пропустили ещё одну шайбу.

"Белый Барс" - "Краматорск" 2:5 (2:1, 0:3,0:1)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
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