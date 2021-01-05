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Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО

Хоккей
(4 голосов)

Красная машина улетела в кювет

Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:5 проиграла сверстникам из Канады, причем судьба матча была решена уже в первом периоде, по ходу которого канадцы забросили три шайбы.

В финале чемпионата мира в Эдмонтоне Канада сыграет с командой США, а Россию ждет матч за бронзу против финнов.

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В статье: хоккей
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Комментарии (1)
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Ovilly (Севастополь)
05.01.2021 в 11:30
що це за хлопчаки за росіюшку грали? вони зовсім грати без допінгу не вміють)))
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