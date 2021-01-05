Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира со счетом 0:5 проиграла сверстникам из Канады, причем судьба матча была решена уже в первом периоде, по ходу которого канадцы забросили три шайбы.

В финале чемпионата мира в Эдмонтоне Канада сыграет с командой США, а Россию ждет матч за бронзу против финнов.