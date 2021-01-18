Президент IIHF: Проведение турнира в Минске будет неуместным

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отреагировал на решение забрать у Беларуси право провести чемпионат мира по хоккею-2021.

"Очень жаль, что пришлось отозвать двойную заявку Минск/Рига. В последнее время мы пытались продвигать мысль о том, что чемпионат мира может стать механизмом для успокоения социально-политических проблем, которые есть сейчас в Беларуси. Хотели найти позитивный вариант движения вперед".

"И пусть Совет IIHF считает, что ЧМ не должен быть использован в политических играх, мы понимаем, что проведение турнира в Минске будет неуместным".

"Кроме того, есть другие важные вопросы, связанные с безопасностью команд и болельщиков", - сказал Фазель.