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Президент IIHF: Проведение турнира в Минске будет неуместным
Фазель назвал причину, по которой отменили ЧМ-2021 в Беларуси
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отреагировал на решение забрать у Беларуси право провести чемпионат мира по хоккею-2021.
"Очень жаль, что пришлось отозвать двойную заявку Минск/Рига. В последнее время мы пытались продвигать мысль о том, что чемпионат мира может стать механизмом для успокоения социально-политических проблем, которые есть сейчас в Беларуси. Хотели найти позитивный вариант движения вперед".
"И пусть Совет IIHF считает, что ЧМ не должен быть использован в политических играх, мы понимаем, что проведение турнира в Минске будет неуместным".
"Кроме того, есть другие важные вопросы, связанные с безопасностью команд и болельщиков", - сказал Фазель.
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