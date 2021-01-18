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Тренер сборной Швеции - о переносе ЧМ-2021: Совершенно верное и ожидаемое решение
Он поддержал данное решение
Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал решение совета IIHF об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.
"Совершенно верное и ожидаемое решение. Теперь мы можем сосредоточиться на хоккее", — написал Гарпенлёв в своём "твиттере".
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.
Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях "пузыря".
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