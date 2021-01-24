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НХЛ. Бостон разгромил Филадельфию, Ванкувер уступил Монреалю
Результаты матчей НХЛ
В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" - "Тампа-Бэй"
5 - 2 (3-2; 0-0; 2-0)
"Бостон" - "Филадельфия"
6 - 1 (1-0; 2-1; 3-0)
"Ванкувер" - "Монреаль"
2 - 5 (0-1; 0-1; 2-3)
"Сент-Луис" - "Лос-Анджелес"
4 - 2 (1-0; 2-2; 1-0)
"Виннипег" - "Оттава"
6 - 3 (1-0; 1-3; 4-0)
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