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НХЛ. Бостон разгромил Филадельфию, Ванкувер уступил Монреалю

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Бостон разгромил Филадельфию, Ванкувер уступил Монреалю
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В ночь с 23 на 24 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" - "Тампа-Бэй"

5 - 2 (3-2; 0-0; 2-0)

"Бостон" - "Филадельфия"

6 - 1 (1-0; 2-1; 3-0)

"Ванкувер" - "Монреаль"

2 - 5 (0-1; 0-1; 2-3)

"Сент-Луис" - "Лос-Анджелес"

4 - 2 (1-0; 2-2; 1-0)

"Виннипег" - "Оттава"

6 - 3 (1-0; 1-3; 4-0)

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В статье: НХЛ
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