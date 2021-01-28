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Ледяные Волки совершили невероятный камбэк в матче с Белым Барсом

Хоккей
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Матч получился очень захватывающим

Ледяные Волки совершили невероятный камбэк в матче с Белым Барсом
Новина українською

Сегодня, 28 января, матчем между "Белым Барсом" и "Ледяными Волками" продолжился 28 тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч.

Хозяева встречи увереннее начали матч и уже на второй минуте забросили шайбу. Спустя 7 минут Панков словил отличную передачу от Сибилевича и броском в пустой угол ворот сравнял счет на табло. А за минуту до сирены красивым голом отметилась ударна пара "барсов" Благой-Бабинец - первый отпасовал, а второй вывел белоцерковцев вперед.

Во второй двадцатиминутке "Ледяные Волки" смогли перевернуть матч с ног на голову и забросили две шайбы.

На старте третьего периода гости снова прошили Кучера и удвоили преимущество своей команды. После пропущенного гола белоцерковцы бросили все силы в атаку, но у них ничего не получилось. А "Волки" на последних секундах матча сумели забросить в пустые ворота "Белого Барса" и оформили победу в этом матче.

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) ХК Ледяные Волки
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