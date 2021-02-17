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Кременчук уверенно одолел Мариуполь в 35-м туре УХЛ
Хозяева забросили лишь одну шайбу
Сегодня, 17 февраля, в рамках 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч пятую очную встречу в сезоне провели "Мариуполь" и "Кременчук".
Очень уверенно матч начали именно гости встречи и уже к экватору первого периода "Мариуполь" проигрывал 0:2, а к концу первой двадцатиминутки гости увеличили преимущество своей команды до трех шайб.
Второй период "Мариуполь" начал с быстрой заброшенной шайбы. Однако, уже спустя 4 минуты гости снова вернули комфортный разрыв в счете.
Первую половину третьего отрезка встречи команды отыграли в обоюдоострой борьбе, однако без заброшенных шайб. Под завесу матча кременчужане еще раз прошили ворота соперника, установив окончательный счет 5:1 на табло.
"Мариуполь" - "Кременчук" 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
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