Кременчук уверенно одолел Мариуполь в 35-м туре УХЛ

Сегодня, 17 февраля, в рамках 35-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч пятую очную встречу в сезоне провели "Мариуполь" и "Кременчук".

Очень уверенно матч начали именно гости встречи и уже к экватору первого периода "Мариуполь" проигрывал 0:2, а к концу первой двадцатиминутки гости увеличили преимущество своей команды до трех шайб.

Второй период "Мариуполь" начал с быстрой заброшенной шайбы. Однако, уже спустя 4 минуты гости снова вернули комфортный разрыв в счете.

Первую половину третьего отрезка встречи команды отыграли в обоюдоострой борьбе, однако без заброшенных шайб. Под завесу матча кременчужане еще раз прошили ворота соперника, установив окончательный счет 5:1 на табло.

"Мариуполь" - "Кременчук" 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)