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Российского хоккеиста обвинили в избиении девушки. Ранее он критиковал режим Путина

Хоккей
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Российского хоккеиста обвинили в избиении девушки. Ранее он критиковал режим Путина

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Бывший тренер клуба КХЛ Витязь Андрей Назаров заявил, что 11 декабря 2011 года его экс-подопечный Артемий Панарин, который в настоящее время выступает в Нью-Йорк Рейнджерс, в Риге избил 18-летнюю девушку.

"В процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах", - заявил Назаров.

По информации USA Today, Панарин считает, что обвинения Назарова являются местью российских властей за его позицию в отношении Владимира Путина. Хоккеист был одним из тех, кто в январе поддержал известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Панарин временно не будет играть за Рейнджерс до выяснения всех обстоятельств его дела. Стоит отметить, что НХЛ и клуб россиянина выступили с заявлениями в его поддержку.

Артемий Панарин в НХЛ с 2015 года провел 405 матчей и набрал 433 очка.

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В статье: политика НХЛ Артемий Панарин
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