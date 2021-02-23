Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Российского хоккеиста обвинили в избиении девушки. Ранее он критиковал режим Путина
Попахивает заказом
Бывший тренер клуба КХЛ Витязь Андрей Назаров заявил, что 11 декабря 2011 года его экс-подопечный Артемий Панарин, который в настоящее время выступает в Нью-Йорк Рейнджерс, в Риге избил 18-летнюю девушку.
"В процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.
Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах", - заявил Назаров.
По информации USA Today, Панарин считает, что обвинения Назарова являются местью российских властей за его позицию в отношении Владимира Путина. Хоккеист был одним из тех, кто в январе поддержал известного российского оппозиционера Алексея Навального.
Панарин временно не будет играть за Рейнджерс до выяснения всех обстоятельств его дела. Стоит отметить, что НХЛ и клуб россиянина выступили с заявлениями в его поддержку.
Артемий Панарин в НХЛ с 2015 года провел 405 матчей и набрал 433 очка.
Популярное сейчас
- Экс-защитник Барселоны: В этой команде меня убили – после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает
- Суарес: Боссы Барселоны сказали мне, что я старый и больше не способен выступать на высоком уровне
- Форвард Динамо во второй раз стал отцом
- НХЛ: Вашингтон обыграл Нью-Джерси, победы Бостона и Оттавы
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО