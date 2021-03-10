Донбасс одержал тяжелую победу над Мариуполем

Сегодня, 10 марта, в Дружковке матчем между "Донбассом" и "Мариуполем" продолжился 41-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Первый период команды провели на скоростях и обоюдоострой борьбе. Несмотря на то, что игра была равной, но "чайки" перебросали дончан со счетом 11:7. Тем не менее на первый перерыв команды отправились с нулями на табло.

Второй период также прошел без заброшенных шайб.

Заключительный отрезок встречи проходил в такой же обоюдоострой и неуступчивой борьбе - клубы не на шутку активизировались и обрушили шквал бросков на ворота оппонентов. Однако, встрече суждено было перейти в овертайм.

В дополнительной пятиминутке сильнее все же оказались дончане. Итоговый счет 1:0 и это самая сложная победа дончан над новичком УХЛ.

"Донбасс" - "Мариуполь" 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)