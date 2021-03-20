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НХЛ. Рейнджерс на выезде минимально уступает Вашингтону, Сент-Луис в серии буллитов побеждает Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Рейнджерс"
2 - 1 (0-1; 0-0; 2-0)
"Монреаль" - "Ванкувер"
2 - 3 после ОТ (1-0; 0-2; 1-0; 0-1)
"Торонто" - "Калгари"
3 - 4 (2-3; 1-1; 0-0)
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"
1 - 2 после Б (0-0; 1-0; 0-1; 0-0; 1-2)
"Лос-Анджелес" - "Вегас"
2 - 4 (1-2; 1-1; 0-1)
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