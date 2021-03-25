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НХЛ: Питтсбург разобрался с Баффало, Виннипег разгромил Ванкувер
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
фото - nhl.com
Оттава – Калгари – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Миннесота – Анахайм – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Питтсбург – Баффало – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Ванкувер – Виннипег – 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
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