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Сокол с минимальным счётом обыграл Кременчук
Гости оказались сильнее
Сегодня, 2 апреля, в Кременчуге свой второй полуфинальный поединок плей-офф УХЛ Париматч провели местный "Кременчук" и киевский "Сокол".
Еще до экватора первого периода "Сокол" дважды отличился в воротах Новицкого.
Также уверенно киевляне начали и второй отрезок встречи. Размочить счет "Кременчук" смог только после экватора встречи.
На старте третьего периода "Кременчук" перевернул игру с ног на голову. Однако, уже через 4 минуты Ступак отправил шайбу в ворота Гордюшина.
За 39 секунд до конца основного времени Коробов забросил четвертую шайбу кременчужан в матче. Однако на большее у хозяев не хватило времени.
"Кременчук" - "Сокол" 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)
Счет в серии - 0:2
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