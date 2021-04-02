Сокол с минимальным счётом обыграл Кременчук

Сегодня, 2 апреля, в Кременчуге свой второй полуфинальный поединок плей-офф УХЛ Париматч провели местный "Кременчук" и киевский "Сокол".

Еще до экватора первого периода "Сокол" дважды отличился в воротах Новицкого.

Также уверенно киевляне начали и второй отрезок встречи. Размочить счет "Кременчук" смог только после экватора встречи.

На старте третьего периода "Кременчук" перевернул игру с ног на голову. Однако, уже через 4 минуты Ступак отправил шайбу в ворота Гордюшина.

За 39 секунд до конца основного времени Коробов забросил четвертую шайбу кременчужан в матче. Однако на большее у хозяев не хватило времени.

"Кременчук" - "Сокол" 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Счет в серии - 0:2