Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Айлендерс в серии буллитов побеждают Филадельфию, Сент-Луис на выезде проигрывает Колорадо
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Филадельфия"
3 - 2 после Б (1-0; 1-0; 0-2; 0-0; 1-0)
"Баффало" - "Рейнджерс"
3 - 2 после Б (1-1; 0-1; 1-0; 0-0; 1-0)
"Каролина" - "Даллас"
2 - 3 (1-1; 1-1; 0-1)
"Монреаль" - "Оттава"
3 - 6 (1-2; 2-2; 0-2)
"Флорида" - "Коламбус"
5 - 2 (0-0; 3-0; 2-2)
"Вегас" - "Миннесота"
1 - 2 (1-0; 0-0; 0-2)
"Колорадо" - "Сент-Луис"
2 - 1 (1-1; 0-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"
2 - 3 (1-1; 1-1; 0-1)
Популярное сейчас
- Без Цыганкова, но с Бесединым. Динамо объявило заявку на матч с Александрией
- Десна обходит Ворсклу. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Громов обошел Клейтона и догнал Ринкона в рейтинге бомбардиров УПЛ за все сезоны
- Не футболом единым. Селезнев показал свое мастерство в хоккее - ВИДЕО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО