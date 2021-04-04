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НХЛ. Айлендерс в серии буллитов побеждают Филадельфию, Сент-Луис на выезде проигрывает Колорадо

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Айлендерс в серии буллитов побеждают Филадельфию, Сент-Луис на выезде проигрывает Колорадо

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В ночь с 3 на 4 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Филадельфия"

3 - 2 после Б (1-0; 1-0; 0-2; 0-0; 1-0)

"Баффало" - "Рейнджерс"

3 - 2 после Б (1-1; 0-1; 1-0; 0-0; 1-0)

"Каролина" - "Даллас"

2 - 3 (1-1; 1-1; 0-1)

"Монреаль" - "Оттава"

3 - 6 (1-2; 2-2; 0-2)

"Флорида" - "Коламбус"

5 - 2 (0-0; 3-0; 2-2)

"Вегас" - "Миннесота"

1 - 2 (1-0; 0-0; 0-2)

"Колорадо" - "Сент-Луис"

2 - 1 (1-1; 0-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"

2 - 3 (1-1; 1-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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