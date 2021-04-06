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Баззер-биттер защитника Торонто в матче с командой Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Главные хайлайты вторника в НБА

Баззер-биттер защитника Торонто в матче с командой Леня – момент дня в НБА. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

Традиционную подборку возглавил победный бросок защитника Торонто Гэри Трента-младшего на последних секундах матча с Вашингтоном.

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В статье: НБА Торонто Рэпторс
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