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НХЛ. Сент-Луис разгромили Колорадо, Баффало минимально уступили Вашингтону

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Сент-Луис разгромили Колорадо, Баффало минимально уступили Вашингтону

UA-Футбол
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В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Рейнджерс"

1 - 4 (0-0; 1-2; 0-2)

"Баффало" - "Вашингтон"

3 - 4 (1-2; 1-1; 1-1)

"Нью-Джерси" - "Питтсбург"

4 - 6 (1-2; 1-1; 2-3)

"Сент-Луис" - "Миннесота"

9 - 1 (4-1; 3-0; 2-0)

"Анахайм" - "Колорадо"

0 - 2 (0-0; 0-1; 0-1)

"Вегас" - "Аризона"

7 - 4 (4-0; 1-1; 2-3)

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"

5 - 2 (3-1; 0-0; 2-1)

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В статье: НХЛ
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