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НХЛ. Сент-Луис разгромили Колорадо, Баффало минимально уступили Вашингтону
Результаты тура НХЛ
В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Рейнджерс"
1 - 4 (0-0; 1-2; 0-2)
"Баффало" - "Вашингтон"
3 - 4 (1-2; 1-1; 1-1)
"Нью-Джерси" - "Питтсбург"
4 - 6 (1-2; 1-1; 2-3)
"Сент-Луис" - "Миннесота"
9 - 1 (4-1; 3-0; 2-0)
"Анахайм" - "Колорадо"
0 - 2 (0-0; 0-1; 0-1)
"Вегас" - "Аризона"
7 - 4 (4-0; 1-1; 2-3)
"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"
5 - 2 (3-1; 0-0; 2-1)
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