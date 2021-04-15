ХК Сокол вернул свою торговую марку

Перед финалом плей-офф УХЛ против Донбасса вице-президент ХК Сокол Вячеслав Лецкан провел успешные переговоры с предыдущим владельцем клуба Сергеем Тарутой касательно возвращения Соколу его торговой марки.

"Это были тяжелые переговоры, которые длились около двух месяцев. Не имею права разглашать сумму, которую мы заплатили за возвращение бренда Сокола, ведь мы подписали соглашение о конфиденциальности. Но хочу поблагодарить предыдущего владельца за то, что мы нашли общий язык.

Этот сезон, который Сокол начинал фактически под маркой молодежной команды, оказался достаточно удачным для нас. В дебютной после возрождения клуба первенства УХЛ команда сразу вышла в финал серии плей-офф. Учитывая такие результаты, мы просто должны были заняться возвращением торговой марки клуба. Теперь могу утверждать, что мы уже по всем параметрам тот же Сокол, который был и есть одной из визитных карточек Киева", - сказал Лецкан.

По неофициальной информации, за возвращение торговой марки ХК Сокол заплатил более 500 тысяч гривен.

Первый матч финала плей-офф УХЛ между Донбассом и Соколом состоится 16 апреля в Дружковке.