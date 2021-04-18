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НХЛ. Чикаго в гостях уверенно одолели Детройт, Сент-Луис дома проигрывает Флориде
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 17 на 18 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Аризона" - "Сент-Луис"
3 - 2 (0-2; 2-0; 1-0)
"Виннипег" - "Эдмонтон"
0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Детройт" - "Чикаго"
0 - 4 (0-1; 0-1; 0-2)
"Каролина" - "Нэшвилл"
3 - 1 (1-0; 0-1; 2-0)
"Тампа-Бэй" - "Флорида"
3 - 5 (1-3; 1-1; 1-1)
"Даллас" - "Коламбус"
5 - 1 (1-1; 4-0; 0-0)
"Миннесота" - "Сан-Хосе"
5 - 2 (3-1; 2-0; 0-1)
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