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НХЛ. Чикаго в гостях уверенно одолели Детройт, Сент-Луис дома проигрывает Флориде

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго в гостях уверенно одолели Детройт, Сент-Луис дома проигрывает Флориде

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В ночь с 17 на 18 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Аризона" - "Сент-Луис"

3 - 2 (0-2; 2-0; 1-0)

"Виннипег" - "Эдмонтон"

0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Детройт" - "Чикаго"

0 - 4 (0-1; 0-1; 0-2)

"Каролина" - "Нэшвилл"

3 - 1 (1-0; 0-1; 2-0)

"Тампа-Бэй" - "Флорида"

3 - 5 (1-3; 1-1; 1-1)

"Даллас" - "Коламбус"

5 - 1 (1-1; 4-0; 0-0)

"Миннесота" - "Сан-Хосе"

5 - 2 (3-1; 2-0; 0-1)

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В статье: НХЛ
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