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НХЛ: Вегас бьет Анахайм, Вашингтон проигрывает Бостону
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Бостон – Вашингтон – 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
Баффало – Питтсбург – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Нью-Джерси – Рейнджерс – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Анахайм – Вегас – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Филадельфия – Айлендерс – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Ванкувер – Торонто – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
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