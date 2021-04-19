  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Вегас бьет Анахайм, Вашингтон проигрывает Бостону
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Вегас бьет Анахайм, Вашингтон проигрывает Бостону

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас бьет Анахайм, Вашингтон проигрывает Бостону

Новина українською

Бостон – Вашингтон – 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Баффало – Питтсбург – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Нью-Джерси – Рейнджерс – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Анахайм – Вегас – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Филадельфия – Айлендерс – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Ванкувер – Торонто – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...