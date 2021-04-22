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НХЛ: Вегас бьет Сан-Хосе, победы Чикаго и Миннесоты

Хоккей
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В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас бьет Сан-Хосе, победы Чикаго и Миннесоты

Новина українською

Чикаго – Нэшвилл – 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)

Аризона – Миннесота – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Вегас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Эдмонтон – Монреаль – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Чикаго Блэкхокс
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