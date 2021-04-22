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НХЛ: Вегас бьет Сан-Хосе, победы Чикаго и Миннесоты
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Чикаго – Нэшвилл – 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0)
Аризона – Миннесота – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Вегас – Сан-Хосе – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Эдмонтон – Монреаль – 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
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