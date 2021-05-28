Сборная Швеции добыла вторую победу на ЧМ-2021

В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции обыграла команду Великобритании.

ЧМ-2021. Группа A. 28 мая

Швеция - Великобритания 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

На восьмой минуте Лиам Кирк с передачи Дэвида Филлипса вывел сборную Великобритании вперёд. На 16-й минуте Маркус Сёренсен сравнял счёт. На 28-й минуте Йонатан Пудас вывел сборную Швеции вперёд. В середине второго периода Адриан Кемпе с передачи Маркуса Сёренсена увеличил преимущество шведов до двух шайб. В середине третьего игрового отрезка Кемпе оформил дубль.