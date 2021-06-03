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НХЛ: Колорадо повторно бьет Вегас, Монреаль сильнее Виннипега
В НХЛ продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Колорадо – Вегас – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии – 2:0
Виннипег – Монреаль – 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)
Счет в серии – 0:1
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