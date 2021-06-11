НХЛ: Вегас в шестом матче закрыл серию с Колорадо

Вегас забросил 6 шайб в 6 матче серии с Колорадо и преодолел второй раунд плей-офф. Голден Найтс в третий раз за четыре года существования франшизы сыграют в серии за финал Кубка Стэнли.

Следующим соперником Вегаса в плей-офф станет Монреаль. Параллельно путевку в финал Кубка Стэнли разыграют Айлендерс и Тампа-Бэй.

Вегас – Колорадо – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Счет в серии – 4:2