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НХЛ: Вегас в шестом матче закрыл серию с Колорадо
В НХЛ определился еще один участник полуфинала Кубка Стэнли
Вегас забросил 6 шайб в 6 матче серии с Колорадо и преодолел второй раунд плей-офф. Голден Найтс в третий раз за четыре года существования франшизы сыграют в серии за финал Кубка Стэнли.
Следующим соперником Вегаса в плей-офф станет Монреаль. Параллельно путевку в финал Кубка Стэнли разыграют Айлендерс и Тампа-Бэй.
Вегас – Колорадо – 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
Счет в серии – 4:2
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