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НХЛ: Монреаль вышел вперед в полуфинальной серии с Вегасом
Канадиенс близки к финалу Кубка Стэнли
фото - habseyesontheprize.com
Вегас – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Счет в серии – 2:3
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