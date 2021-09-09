  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Кременчук уверенно обыграл Мариуполь в домашнем турнире
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кременчук уверенно обыграл Мариуполь в домашнем турнире

Хоккей
(1 голосов)

Матч завершился разгромом

Кременчук уверенно обыграл Мариуполь в домашнем турнире

Новина українською

Сегодня, 9 сентября, в рамках второго матча на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup местный "Кременчук" встретился с "Мариуполем".

В первой части первого периода активнее действовали хозяева площадки. Инициатива переходила от одной команды к другой в зависимости от численного преимущества.

В первой трети "Кременчук" старался распечатать ворота "Мариуполя" и порадовать болельщиков заветным голом и под конец "горожане" реализовали большинство.

Вторую двадцатиминутку команды начали активно: хозяева пытались оторваться и увеличить преимущество, а мариупольцы в большинстве старались сравнять счёт.

Позже, вновь в большинстве, кременчужане оформили очередной гол.

В заключительной трети подопечные Александра Савицкого не собиралась сбавлять обороты игры. О чём свидетельствовала их упорная игра в зоне соперника.

"Кременчук" - "Мариуполь" 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Кременчуг ХК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...