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Кременчук уверенно обыграл Мариуполь в домашнем турнире
Матч завершился разгромом
Сегодня, 9 сентября, в рамках второго матча на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup местный "Кременчук" встретился с "Мариуполем".
В первой части первого периода активнее действовали хозяева площадки. Инициатива переходила от одной команды к другой в зависимости от численного преимущества.
В первой трети "Кременчук" старался распечатать ворота "Мариуполя" и порадовать болельщиков заветным голом и под конец "горожане" реализовали большинство.
Вторую двадцатиминутку команды начали активно: хозяева пытались оторваться и увеличить преимущество, а мариупольцы в большинстве старались сравнять счёт.
Позже, вновь в большинстве, кременчужане оформили очередной гол.
В заключительной трети подопечные Александра Савицкого не собиралась сбавлять обороты игры. О чём свидетельствовала их упорная игра в зоне соперника.
"Кременчук" - "Мариуполь" 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
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