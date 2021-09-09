Кременчук уверенно обыграл Мариуполь в домашнем турнире

Сегодня, 9 сентября, в рамках второго матча на предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup местный "Кременчук" встретился с "Мариуполем".

В первой части первого периода активнее действовали хозяева площадки. Инициатива переходила от одной команды к другой в зависимости от численного преимущества.

В первой трети "Кременчук" старался распечатать ворота "Мариуполя" и порадовать болельщиков заветным голом и под конец "горожане" реализовали большинство.

Вторую двадцатиминутку команды начали активно: хозяева пытались оторваться и увеличить преимущество, а мариупольцы в большинстве старались сравнять счёт.

Позже, вновь в большинстве, кременчужане оформили очередной гол.

В заключительной трети подопечные Александра Савицкого не собиралась сбавлять обороты игры. О чём свидетельствовала их упорная игра в зоне соперника.

"Кременчук" - "Мариуполь" 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)