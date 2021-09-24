  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом

Хоккей
(1 голосов)

Все решилось в середине матча

Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом

Новина українською

Сегодня, 24 сентября, в Кременчуге продолжился 3-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - местный "Кременчук" принимал "Мариуполь".

Первый период команды провели очень активно, что обусловило большое количество удалений с обеих сторон. И если кременчужанам не удалось реализовать свое преимущество 5 на 3, то первое же удаление "Кременчука" стало результативным для "Мариуполя". При всех попытках "горожан" отыграться, на первый перерыв команды ушли в минимальным преимуществом "чаек".

Вторую двадцатиминутку более активно начали "горожане" в попытках отыграться и на шестой минуте периода это дало свои плоды - они сравняли цифры на табло, но вскоре Виктор Тютченко забил своей бывшей команде и снова вывел "Мариуполь" вперед.

В третьем отрезке встречи команды так и не смогли изменить счет на табло, а финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу "Мариуполя".

"Кременчук" - "Мариуполь" 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Кременчуг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...