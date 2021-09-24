Мариуполь одержал победу в выездном матче над Кременчугом

Сегодня, 24 сентября, в Кременчуге продолжился 3-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - местный "Кременчук" принимал "Мариуполь".

Первый период команды провели очень активно, что обусловило большое количество удалений с обеих сторон. И если кременчужанам не удалось реализовать свое преимущество 5 на 3, то первое же удаление "Кременчука" стало результативным для "Мариуполя". При всех попытках "горожан" отыграться, на первый перерыв команды ушли в минимальным преимуществом "чаек".

Вторую двадцатиминутку более активно начали "горожане" в попытках отыграться и на шестой минуте периода это дало свои плоды - они сравняли цифры на табло, но вскоре Виктор Тютченко забил своей бывшей команде и снова вывел "Мариуполь" вперед.

В третьем отрезке встречи команды так и не смогли изменить счет на табло, а финальная сирена зафиксировала счет 2:1 в пользу "Мариуполя".

"Кременчук" - "Мариуполь" 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)