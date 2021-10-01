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Днепр с разницей в две шайбы обыграл Белый Барс
Хозяева сумели совершить камбэк
Сегодня, 1 октября, состоялся заключительный матч пятого тура УХЛ - "Днепр" принял "Белый Барс".
Первую половину первого периода "Днепр" действовал в зоне соперника и атаковал. "Щуки" уверенно наседали, но несмотря на это, шайбу успели перехватить белоцерковцы и открыли счёт в матче.
Второй период херсонцы давили на "Белый Барс", стараясь сравнять счёт. Но белоцерковцы не собирались уступать, ответно атакуя соперника. Удвоил преимущество "Белый Барс". "Днепр" завелся и херсонцам удалось забросить шайбу в ворота Василия Полгородника.
Третий период команды попеременно атаковали друг друга. Херсонцы достигли своей цели - сравняли счёт. Дожали хозяева "Белый Барс" и вышли вперёд. Не сбавили темп игры херсонцы, четвертую шайбу забросил Виталий Кирющенков.
"Днепр" - "Белый Барс" 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
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