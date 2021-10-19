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НХЛ. Результативные победы Филадельфии и Сент-Луиса

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ. Результативные победы Филадельфии и Сент-Луиса

фото - freepicks.picksandparlays.net

Новина українською

Торонто – Рейнджерс – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Филадельфия – Сиэтл – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Калгари – Анахайм – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Аризона – Сент-Луис – 4:7 (1:1, 1:5, 2:1)

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз
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