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В стиле Зидана: российский хоккеист ударил соперника головой. ВИДЕО
Судьи не стали с ним церемониться
фото - gossipchimp.com
Форвард Сунт-Луиса Павел Бучневич был удален с площадки до конца матча после того, как ударил головой по лицу нападающего Аризоны Лоусона Крауза.
Сент-Луис одержал победу со счетом 7:4, а Бучневич до удаления успел отметиться заброшенной шайбой.
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