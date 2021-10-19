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В стиле Зидана: российский хоккеист ударил соперника головой. ВИДЕО

Хоккей
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Судьи не стали с ним церемониться

В стиле Зидана: российский хоккеист ударил соперника головой. ВИДЕО

фото - gossipchimp.com

Новина українською

Форвард Сунт-Луиса Павел Бучневич был удален с площадки до конца матча после того, как ударил головой по лицу нападающего Аризоны Лоусона Крауза.

Сент-Луис одержал победу со счетом 7:4, а Бучневич до удаления успел отметиться заброшенной шайбой.

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Аризона Койотис
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