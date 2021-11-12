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Президент Донбасса Колесников: ФХУ – шайка жуликов
Конфликт набирает оборотов
фото - XSPORT.ua
Президент Донбасса Борис Колесников объяснил, почему накануне отозвал из сборной Украины своих хоккеистов.
«Руководство «Донбасса» и других клубов не считают Федерацию хоккея Украины какой-то законной организацией, и они вправе это делать. Это шайка жуликов. Мы не будем взаимодействовать с частными лавочками.
Сегодня 2/3 хоккеистов «Донбасса» составляют основу сборной. Половина U-18 – это хоккеисты «Донбасса» и «Молодой Гвардии». Зубко, прежде чем уходить из Федерации навсегда, должен понять своими мозгами, что украинский хоккей – это не эти картонные коробки пустые, пустые консервные банки, типа ФХУ и УХЛ.
УХЛ на момент прихода Зубко была единственной эффективно работающей организацией в украинском хоккее. И Зубко за 10 месяцев похоронил то, что клубы строили 10 лет», - сказал Колесников.
Покинувших расположение сборной Украины хоккеистов Донбасса в команде заменили представители киевского Сокола.
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