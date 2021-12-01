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НХЛ. Камбэк Флориды в матче с Вашингтоном, успехи Нэшвилла и Сент-Луиса

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Камбэк Флориды в матче с Вашингтоном, успехи Нэшвилла и Сент-Луиса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бостон – Детройт – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Флорида – Вашингтон – 5:4 (1:2, 0:2, 4:0)

Нью-Джерси – Сан-Хосе – 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Миннесота – Аризона – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Нэшвилл – Коламбус – 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 4:3 (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Даллас – Каролина – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Лос-Анджелес – Анахайм – 4:5 (0:0, 1:2, 3:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Вашингтон Кэпиталз
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