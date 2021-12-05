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НХЛ. Тампа-Бэй в овертайме побеждает Бостон, Торонто в серии буллитов уступает Миннесоте

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй в овертайме побеждает Бостон, Торонто в серии буллитов уступает Миннесоте

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В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Тампа-Бэй"

2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)

"Вашингтон" – "Коламбус"

3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)

"Детройт" – "Айлендерс"

4 – 3 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)

"Миннесота" – "Торонто"

4 – 3 после Б (1-0; 2-3; 0-0; 0-0; 2-1)

"Нэшвилл" – "Монреаль"

4 – 3 после ОТ (1-0; 1-2; 1-1; 1-0)

"Оттава" – "Колорадо"

6 – 5 после ОТ (2-2; 3-1; 0-2; 1-0)

"Каролина" – "Баффало"

6 – 2 (2-1; 3-1; 1-0)

"Рейнджерс" – "Чикаго"

3 – 2 (0-1; 2-0; 1-1)

"Ванкувер" – "Питтсбург"

1 – 4 (0-0; 1-3; 0-1)

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В статье: НХЛ
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