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НХЛ. Тампа-Бэй в овертайме побеждает Бостон, Торонто в серии буллитов уступает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Тампа-Бэй"
2 – 3 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 0-1)
"Вашингтон" – "Коламбус"
3 – 1 (1-0; 1-0; 1-1)
"Детройт" – "Айлендерс"
4 – 3 после ОТ (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)
"Миннесота" – "Торонто"
4 – 3 после Б (1-0; 2-3; 0-0; 0-0; 2-1)
"Нэшвилл" – "Монреаль"
4 – 3 после ОТ (1-0; 1-2; 1-1; 1-0)
"Оттава" – "Колорадо"
6 – 5 после ОТ (2-2; 3-1; 0-2; 1-0)
"Каролина" – "Баффало"
6 – 2 (2-1; 3-1; 1-0)
"Рейнджерс" – "Чикаго"
3 – 2 (0-1; 2-0; 1-1)
"Ванкувер" – "Питтсбург"
1 – 4 (0-0; 1-3; 0-1)
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