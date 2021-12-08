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НХЛ. Тампа обыграла Монреаль, Эдмонтон разгромно проиграл Миннесоте

Хоккей
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Результаты матчей дня

НХЛ. Тампа обыграла Монреаль, Эдмонтон разгромно проиграл Миннесоте

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Торонто – Коламбус – 5:4 (3:0, 2:1, 0:3)

Оттава – Айлендерс – 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Монреаль – Тампа-Бэй – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Детройт – Нэшвилл – 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Баффало – Анахайм – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Виннипег – Каролина – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Сент-Луис – Флорида – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Чикаго – Рейнджерс – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Эдмонтон – Миннесота – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Сан-Хосе – Калгари – 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз
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