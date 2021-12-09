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НХЛ. Колорадо остановил Рейнджерс, победы Вегаса и Нью-Джерси

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Колорадо остановил Рейнджерс, победы Вегаса и Нью-Джерси

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Джерси – Филадельфия – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Рейнджерс – Колорадо – 3:7 (2:1, 0:5, 1:1)

Ванкувер – Бостон – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:0)

Вегас – Даллас – 5:4 (0:1, 2:2, 3:1)

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В статье: НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Эвеланш
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