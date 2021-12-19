Сборная Украины U-20 уверенно побеждает Польшу в последнем матче чемпионата мира 2021

Сборная Украины по хоккею U-20 уверенно одолела Польшу в рамках чемпионата мира 2021 года в дивизионе ІВ.

В последнем матче мирового мундиаля наши ребята победили своих соперников со счетом 4-1 .

Чемпионат мира 2021 U-20. Таллин. Эстония

Дивизион ІВ

Украина – Польша

4 – 1

1 период: 0-1 Масиас (05,03); 1-1 Коржилецкий (06,09); 2-1 Трахт (14,08)

2 период: 3-1 Коржилецкий (01,45)

3 период: 4-1 Гончаренко (12,34)

Таким образом, по итогам 5 поединков наша команда заняла 4 место в группе и сохранила право выступать в дивизионе ІВ. Поднялась в классе сборная команда Франции (13 очков), а опустилась – Польша (1 очко).