В НХЛ объявлен 5-дневный перерыв

НХЛ объявила о договоренности с Ассоциацией игроков по переносу пяти матчей, которые должны были пройти 23 декабря.

Ранее в лиге из-за вспышки коронавируса перенесли все матчи, запланированные на 22 декабря.

Таким образом, рождественский перерыв в НХЛ продлится с 22 по 27 декабря.

Ожидается, что перед паузой будут сыграны еще два поединка – 21 декабря должны состояться игры Филадельфия – Вашингтон и Вегас – Тампа-Бэй.

Из-за ситуации с коронавирусом сегодняшняя программа регулярного чемпионата НХЛ состояла лишь из одного матча, в котором Даллас со счетом 7:4 обыграл Миннесоту.