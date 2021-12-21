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В НХЛ объявлен 5-дневный перерыв
Лига уходит в мини-отпуск
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
НХЛ объявила о договоренности с Ассоциацией игроков по переносу пяти матчей, которые должны были пройти 23 декабря.
Ранее в лиге из-за вспышки коронавируса перенесли все матчи, запланированные на 22 декабря.
Таким образом, рождественский перерыв в НХЛ продлится с 22 по 27 декабря.
Ожидается, что перед паузой будут сыграны еще два поединка – 21 декабря должны состояться игры Филадельфия – Вашингтон и Вегас – Тампа-Бэй.
Из-за ситуации с коронавирусом сегодняшняя программа регулярного чемпионата НХЛ состояла лишь из одного матча, в котором Даллас со счетом 7:4 обыграл Миннесоту.
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