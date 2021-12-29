Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Донбасс всухую обыграл Мариуполь в матче Суперлиги
Игра получилась в одни ворота
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
29 декабря, состоялся заключительный матч 2021 года в хоккейной Суперлиге Париматч - "Донбасс" сыграл с "Мариуполем".
В первом периоде команды поочередно создавали моменты, стараясь вывести свой клуб вперёд. Первым забросить смог "Донбасс".
Во втором периоде хозяева наседали, стараясь увеличить преимущество. Дончане прессинговали "Мариуполь" и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота "стальных чаек".
В третьей двадцатиминутке "Мариуполь" атаковал ворота соперника, но дончане создавали ответные моменты и увеличили отрыв до 3:0. Подопечные Павла Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счёт на табло изменить не удалось.
"Донбасс" - "Мариуполь" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Популярное сейчас
- Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- Шанс для Лунина. Куртуа сдал позитивный тест на коронавирус
- Ворскла прекратила сотрудничество с Эсеолой
- Выход в четвертьфинал Евро или успехи наших паралимпийцев? Выбираем главное событие 2021!
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
Новости по теме
- 00:16 Украинские Алиев: Российское гражданство для Мампасси? Ничего такого. Я тоже принял украинское гражданство
- 11:00 Украинские "Спорт и политика - разные вещи", "кто похоронил Александрию, поймут, что ошибались". Интервью Сергея Гриня
- 09:58 Украинские "Любая команда, только не Мариуполь. Хотел во взрослый футбол". Большое интервью Ефима Конопли