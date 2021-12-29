Донбасс всухую обыграл Мариуполь в матче Суперлиги

29 декабря, состоялся заключительный матч 2021 года в хоккейной Суперлиге Париматч - "Донбасс" сыграл с "Мариуполем".

В первом периоде команды поочередно создавали моменты, стараясь вывести свой клуб вперёд. Первым забросить смог "Донбасс".

Во втором периоде хозяева наседали, стараясь увеличить преимущество. Дончане прессинговали "Мариуполь" и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота "стальных чаек".

В третьей двадцатиминутке "Мариуполь" атаковал ворота соперника, но дончане создавали ответные моменты и увеличили отрыв до 3:0. Подопечные Павла Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счёт на табло изменить не удалось.

"Донбасс" - "Мариуполь" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)