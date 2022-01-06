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Белый Барс с разгромным счетом уступил Краматорску

Хоккей
(1 голосов)

Гости не смогли ничего противопоставить

Белый Барс с разгромным счетом уступил Краматорску

фото - ФХУ

Новина українською

6 января, в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Белым Барсом".

В первом периоде "Краматорск" наседал на ворота "Белого Барса", но гости наносили ответные атаки и это дало свои плоды – Лесников распечатал ворота противника.

Во втором периоде "Краматорск" взял инициативу в свои руки – Артём Целогородцев реализовал большинство, а затем Середницкий и Ваулин сделали счет 3:1 в пользу "Краматорска".

В завершающей двадцатиминутке "Краматорск" не сбавлял обороты и матч завершился со счётом 5:1.

"Краматорск" - "Белый Барс" 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) ХК Краматорск
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