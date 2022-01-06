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Белый Барс с разгромным счетом уступил Краматорску
Гости не смогли ничего противопоставить
фото - ФХУ
6 января, в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Краматорск" сыграл с "Белым Барсом".
В первом периоде "Краматорск" наседал на ворота "Белого Барса", но гости наносили ответные атаки и это дало свои плоды – Лесников распечатал ворота противника.
Во втором периоде "Краматорск" взял инициативу в свои руки – Артём Целогородцев реализовал большинство, а затем Середницкий и Ваулин сделали счет 3:1 в пользу "Краматорска".
В завершающей двадцатиминутке "Краматорск" не сбавлял обороты и матч завершился со счётом 5:1.
"Краматорск" - "Белый Барс" 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
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