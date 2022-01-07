Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Тампа разобралась с Калгари, успехи Вегаса и Колорадо
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - nhl.com
Бостон – Миннесота – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Баффало – Сан-Хосе – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Нью-Джерси – Коламбус – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Филадельфия – Питтсбург – 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)
Тампа-Бэй – Калгари – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Даллас – Флорида – 6:5 (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
Аризона – Чикаго – 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)
Колорадо – Виннипег – 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Вегас – Рейнджерс – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Лос-Анджелес – Нэшвилл – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Черноморец объявил об уходе Авагимяна
- Два украинских футболиста перебрались в клуб из Венгрии
- Пяткой! Главный бомбардир Дженоа Шевченко забил эффектный гол в ворота Сассуоло
- НХЛ. Рейнджерс нанесли Эдмонтону четвертое поражение подряд
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...