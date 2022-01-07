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НХЛ. Тампа разобралась с Калгари, успехи Вегаса и Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа разобралась с Калгари, успехи Вегаса и Колорадо

фото - nhl.com

Новина українською

Бостон – Миннесота – 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Баффало – Сан-Хосе – 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Нью-Джерси – Коламбус – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Филадельфия – Питтсбург – 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Тампа-Бэй – Калгари – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Даллас – Флорида – 6:5 (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:0)

Аризона – Чикаго – 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Колорадо – Виннипег – 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Вегас – Рейнджерс – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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