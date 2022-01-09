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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Торонто, Вашингтон в серии буллитов уступает Миннесоте

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Торонто, Вашингтон в серии буллитов уступает Миннесоте

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В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Флорида"

3 – 4 после ОТ (1-2; 1-1; 1-0; 0-1)

"Коламбус" "Нью-Джерси"

4 – 3 (2-2; 1-1; 1-0)

"Колорадо" – "Торонто"

5 – 4 после ОТ (1-3; 1-1; 2-0; 1-0)

"Тампа-Бэй" – "Бостон"

2 – 5 (0-2; 0-2; 2-1)

"Филадельфия" – "Сан-Хосе"

2 – 3 после ОТ (0-0; 0-0; 2-2; 0-1)

"Аризона" – "Нэшвилл"

2 – 4 (0-3; 0-0; 2-1)

"Миннесота" – "Вашингтон"

3 – 2 после Б (0-0; 1-2; 1-0; 0-0; 2-0)

"Анахайм" – "Рейнджерс"

1 – 4 (0-0; 1-1; 0-3)

"Вегас" – "Чикаго"

1 – 2 (1-0; 0-2; 0-0)

"Лос-Анджелес" – "Детройт"

4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)

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В статье: НХЛ
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