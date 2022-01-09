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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Торонто, Вашингтон в серии буллитов уступает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Флорида"
3 – 4 после ОТ (1-2; 1-1; 1-0; 0-1)
"Коламбус" – "Нью-Джерси"
4 – 3 (2-2; 1-1; 1-0)
"Колорадо" – "Торонто"
5 – 4 после ОТ (1-3; 1-1; 2-0; 1-0)
"Тампа-Бэй" – "Бостон"
2 – 5 (0-2; 0-2; 2-1)
"Филадельфия" – "Сан-Хосе"
2 – 3 после ОТ (0-0; 0-0; 2-2; 0-1)
"Аризона" – "Нэшвилл"
2 – 4 (0-3; 0-0; 2-1)
"Миннесота" – "Вашингтон"
3 – 2 после Б (0-0; 1-2; 1-0; 0-0; 2-0)
"Анахайм" – "Рейнджерс"
1 – 4 (0-0; 1-1; 0-3)
"Вегас" – "Чикаго"
1 – 2 (1-0; 0-2; 0-0)
"Лос-Анджелес" – "Детройт"
4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)
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