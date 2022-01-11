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Донбасс переиграл Сокол в матче Суперлиги
Хозяева справились с давлением гостей
фото - УХЛ
10 января, в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Донбасс" принимал СК "Сокол".
Активная первая двадцатиминутка принесла зрителям массу ярких и опасных моментов. Тем не менее на табло по итогам первого периода горели равные 1:1.
Во второй двадцатиминутки команды вели себя еще активнее, стараясь завладеть преимуществом. Быстрее это удалось у дончан - за вторые 20 минут матча хозяева забросили три шайбы. В свою очередь "Сокол", отыграл один гол прямо в раздевалку дончанам.
Большую часть третьего периода команды провели без заброшенных шайб. Снятие голкипера под конец матча не помогло киевлянам отыграться, а сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу донецкой команды.
"Донбасс" - СК "Сокол" 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
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