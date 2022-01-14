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День сенсаций в украинском хоккее. Донбасс уступил Краматорску, а Кременчуг - БСФК
УХЛ и Суперлига провели очередные игры
Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен
В Украинской хоккейной лиге и Суперлиге Украины сегодня состоялись по одному матчу.
В УХЛ "Кременчуг" встречался с БСФК, который до этого проиграл четыре поединка кряду и замыкал таблицу. Но это не помешало андердогу одержать победу, отыгрываясь со счетов 0:2 и 2:4.
В Суперлиге "Донбасс" в более скромном на голы матче уступил "Краматорску". Краматорчане дважды вели в счёту и своего добились, а донецкий коллектив потерпел дебютное поражение в Суперлиге.
УХЛ
"Кременчуг" - БСФК 4:6 (2:0, 2:4, 0:2)
Суперлига
"Донбасс" - "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
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