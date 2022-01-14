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День сенсаций в украинском хоккее. Донбасс уступил Краматорску, а Кременчуг - БСФК

Хоккей
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УХЛ и Суперлига провели очередные игры

День сенсаций в украинском хоккее. Донбасс уступил Краматорску, а Кременчуг - БСФК

Фото: facebook.com/fhu.com.ua / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В Украинской хоккейной лиге и Суперлиге Украины сегодня состоялись по одному матчу.

В УХЛ "Кременчуг" встречался с БСФК, который до этого проиграл четыре поединка кряду и замыкал таблицу. Но это не помешало андердогу одержать победу, отыгрываясь со счетов 0:2 и 2:4.

В Суперлиге "Донбасс" в более скромном на голы матче уступил "Краматорску". Краматорчане дважды вели в счёту и своего добились, а донецкий коллектив потерпел дебютное поражение в Суперлиге.

УХЛ
"Кременчуг" - БСФК 4:6 (2:0, 2:4, 0:2)

Суперлига
"Донбасс" - "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Кременчуг ХК Краматорск БСФК
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