День сенсаций в украинском хоккее. Донбасс уступил Краматорску, а Кременчуг - БСФК

В Украинской хоккейной лиге и Суперлиге Украины сегодня состоялись по одному матчу.

В УХЛ "Кременчуг" встречался с БСФК, который до этого проиграл четыре поединка кряду и замыкал таблицу. Но это не помешало андердогу одержать победу, отыгрываясь со счетов 0:2 и 2:4.

В Суперлиге "Донбасс" в более скромном на голы матче уступил "Краматорску". Краматорчане дважды вели в счёту и своего добились, а донецкий коллектив потерпел дебютное поражение в Суперлиге.

УХЛ

"Кременчуг" - БСФК 4:6 (2:0, 2:4, 0:2)

Суперлига

"Донбасс" - "Краматорск" 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)