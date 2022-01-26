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НХЛ. Питтсбург обыграл Аризону, успехи Вегаса и Эдмонтона

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Питтсбург обыграл Аризону, успехи Вегаса и Эдмонтона

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Оттава – Баффало – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Питтсбург – Аризона – 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

Нью-Джерси – Даллас – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Каролина – Вегас – 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Айлендерс – Филадельфия – 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Виннипег – Флорида – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Сиэтл – Нэшвилл – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс
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