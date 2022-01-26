Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Питтсбург обыграл Аризону, успехи Вегаса и Эдмонтона
Результаты матчей дня в НХЛ
Оттава – Баффало – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Питтсбург – Аризона – 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)
Нью-Джерси – Даллас – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Каролина – Вегас – 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Айлендерс – Филадельфия – 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
Виннипег – Флорида – 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Сиэтл – Нэшвилл – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову
- Победа СК Полтавы, ничья Левого Берега с клубом УПЛ. Все спарринги клубов Второй лиги
- Горы денег для Шевы, победа Динамо, Шахтер отдает украинца в Бордо. Главные новости за 25 января
- НХЛ. Питтсбург дожал Виннипег, Сиэтл переиграл Флориду
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...