Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады

15 февраля, в Пекине (Китай) прошёл матч квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречались сборные Канады и Китая. Канадцы одержали уверенную победу со счётом 7:2 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.

Напомним, команды встречались на групповом этапе. Тогда китайская команда потерпела сухое поражение со счётом 0:5.

В четвертьфинале Олимпийских игр сборная Канады сыграет с командой Швеции.

Олимпиада-2022. Хоккей. 1/8 финала

сборная Канады - сборная Китая 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)