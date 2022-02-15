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Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады
Канадцы не испытали проблем
фото - USA TODAY Sports
15 февраля, в Пекине (Китай) прошёл матч квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречались сборные Канады и Китая. Канадцы одержали уверенную победу со счётом 7:2 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.
Напомним, команды встречались на групповом этапе. Тогда китайская команда потерпела сухое поражение со счётом 0:5.
В четвертьфинале Олимпийских игр сборная Канады сыграет с командой Швеции.
Олимпиада-2022. Хоккей. 1/8 финала
сборная Канады - сборная Китая 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
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