  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады

Хоккей
(1 голосов)

Канадцы не испытали проблем

Сборная Канады вышла в четвертьфинал Олимпиады

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

15 февраля, в Пекине (Китай) прошёл матч квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречались сборные Канады и Китая. Канадцы одержали уверенную победу со счётом 7:2 и вышли в четвертьфинал Олимпиады.

Напомним, команды встречались на групповом этапе. Тогда китайская команда потерпела сухое поражение со счётом 0:5.

В четвертьфинале Олимпийских игр сборная Канады сыграет с командой Швеции.

Олимпиада-2022. Хоккей. 1/8 финала

сборная Канады - сборная Китая 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Китая сборная Канады по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...