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Альтаир с разгромным счетом уступил Донбассу

Хоккей
(1 голосов)

Хозяева так и не смогли открыть счет в матче

Альтаир с разгромным счетом уступил Донбассу

Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен

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17 февраля, в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" принимал "Донбасс".

Дончане с первых минут показали свой боевой настрой. В первой четверти "Донбасс" забросил четыре шайбы и тем самым убил интригу.

Во втором периоде дружковский коллектив стал более собранно играть в обороне. Тем не менее на экваторе периода гости все же расписалися в воротах "Альтаира".

На старте третьего отрезка "Альтаир" был близок к голу, но забил снова "Донбасс". До конца матча донецкий клуб довел свою победу до уверенной и установил счет 8:0 на табло.

"Альтаир" - "Донбасс" 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Альтаир
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