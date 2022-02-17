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Альтаир с разгромным счетом уступил Донбассу
Хозяева так и не смогли открыть счет в матче
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
17 февраля, в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч "Альтаир" принимал "Донбасс".
Дончане с первых минут показали свой боевой настрой. В первой четверти "Донбасс" забросил четыре шайбы и тем самым убил интригу.
Во втором периоде дружковский коллектив стал более собранно играть в обороне. Тем не менее на экваторе периода гости все же расписалися в воротах "Альтаира".
На старте третьего отрезка "Альтаир" был близок к голу, но забил снова "Донбасс". До конца матча донецкий клуб довел свою победу до уверенной и установил счет 8:0 на табло.
"Альтаир" - "Донбасс" 0:8 (0:4, 0:1, 0:3)
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