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НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Виннипег уступает Лос-Анджелесу

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Виннипег уступает Лос-Анджелесу

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UA-Футбол
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В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Коламбус"

5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)

"Виннипег" – "Лос-Анджелес"

2 – 3 (1-2; 1-1; 0-0)

"Каролина" – "Миннесота"

1 – 3 (0-1; 0-1; 1-1)

"Тампа-Бэй" – "Монреаль"

4 – 5 после Б (2-0; 2-3; 0-1; 0-0; 0-1)

"Филадельфия" – "Торонто"

3 – 6 (0-0; 2-2; 1-4)

"Калгари" – "Сент-Луис"

4 – 6 (2-2; 0-1; 2-3)

"Сан-Хосе" – "Даллас"

4 – 5 (1-4; 1-0; 2-1)

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В статье: НХЛ
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