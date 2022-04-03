Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Бостон побеждает Коламбус, Виннипег уступает Лос-Анджелесу
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Коламбус"
5 – 2 (1-1; 1-1; 3-0)
"Виннипег" – "Лос-Анджелес"
2 – 3 (1-2; 1-1; 0-0)
"Каролина" – "Миннесота"
1 – 3 (0-1; 0-1; 1-1)
"Тампа-Бэй" – "Монреаль"
4 – 5 после Б (2-0; 2-3; 0-1; 0-0; 0-1)
"Филадельфия" – "Торонто"
3 – 6 (0-0; 2-2; 1-4)
"Калгари" – "Сент-Луис"
4 – 6 (2-2; 0-1; 2-3)
"Сан-Хосе" – "Даллас"
4 – 5 (1-4; 1-0; 2-1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Враг атаковал Одессу с воздуха. В городе слышны громкие взрывы
- ЦРУ в середине января передало Украине подробные планы РФ по наступлению на Киев
- Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов
- НХЛ. Баффало минимально побеждает Нэшвилл, Сент-Луис в овертайме уступает Эдмонтону
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
Новости по теме
- 10:05 Весь спорт НХЛ. Баффало минимально побеждает Нэшвилл, Сент-Луис в овертайме уступает Эдмонтону
- 15:55 Зарубежные От Воркуты и Ukraine United до Айстеки и Канадского Месси. О взлете футбольной сборной Канады
- 09:25 Весь спорт НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Коламбус, Эдмонтон разгромно проигрывает Калгари
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...