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Сборная Латвии с минимальным счётом обыграла Норвегию

Хоккей
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Гости были близки к ничейному исходу матча

Сборная Латвии с минимальным счётом обыграла Норвегию

Новина українською

Сборная Латвии одержала победу над Норвегие в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года. Команды представляют группу В.

Латвия - Норвегия 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Встреча прошла в Тампере (Финляндия). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родриго Аболс, Николай Елисеев, а также Роберт Букартс.

У Норвегии отличились Матс Россели Ольсен, Маттиаса Нёрстебё и Кен-Андре Олимба.

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В статье: сборная Латвии по хоккею сборная Норвегии по хоккею
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