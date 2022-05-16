Сборная Латвии с минимальным счётом обыграла Норвегию

Сборная Латвии одержала победу над Норвегие в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года. Команды представляют группу В.

Латвия - Норвегия 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Встреча прошла в Тампере (Финляндия). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Родриго Аболс, Николай Елисеев, а также Роберт Букартс.

У Норвегии отличились Матс Россели Ольсен, Маттиаса Нёрстебё и Кен-Андре Олимба.