Американец украинского происхождения оформил хет-трик в четвертьфинале НХЛ – ВИДЕО

В Национальной хоккейной лиге начались полуфиналы конференций (фактически – четвертьфинал всего турнира). В ночь на четверг, 19 мая, было сыграно по одному матчу на Востоке и на Западе.

На Востоке "Каролина Харрикейнс" только в овертайме смогла дожать "Нью-Йорк Рейнджерс". Хозяева, пропустив в середине первого периода, проигрывали почти до завершения основного времени, но за две с половиной минуты до сирены финн Ахо сумел забить в ответ. А уже в овертайме опытный Иан Коул забросил шайбу с дальнего расстояния – 2:1 в итоге, "Каролина" повела в серии.

А вот на Западе встреча "Калгари Флеймс" и "Эдмонтон Ойлерс" оказалась куда более зрелищной! Соперники на двоих забросили 15(!) шайб. В середине второго периода Мэтью Ткачук (сын легенды НХЛ Кита Ткачука, американца украинского происхождения) сделал счет 6:2 в пользу "Калгари".

Но "Эдмонтон" не сдались еще во второй 20-минутке сократили отставание до минимума, а в начале третьего периода Кайлер Ямамото сравнял счет!

Впрочем, этот рывок отнял у гостей слишком много сил. Андерссон почти сразу вывел "Калгари" вперед, а затем Ткачук забросил еще две шайбы – 9:6 в итоге, "пламенные" повели в серии 1:0.

