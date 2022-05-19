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Американец украинского происхождения оформил хет-трик в четвертьфинале НХЛ – ВИДЕО

Хоккей
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Ткачук зажег в Калгари

Американец украинского происхождения оформил хет-трик в четвертьфинале НХЛ – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Национальной хоккейной лиге начались полуфиналы конференций (фактически – четвертьфинал всего турнира). В ночь на четверг, 19 мая, было сыграно по одному матчу на Востоке и на Западе.

На Востоке "Каролина Харрикейнс" только в овертайме смогла дожать "Нью-Йорк Рейнджерс". Хозяева, пропустив в середине первого периода, проигрывали почти до завершения основного времени, но за две с половиной минуты до сирены финн Ахо сумел забить в ответ. А уже в овертайме опытный Иан Коул забросил шайбу с дальнего расстояния – 2:1 в итоге, "Каролина" повела в серии.

А вот на Западе встреча "Калгари Флеймс" и "Эдмонтон Ойлерс" оказалась куда более зрелищной! Соперники на двоих забросили 15(!) шайб. В середине второго периода Мэтью Ткачук (сын легенды НХЛ Кита Ткачука, американца украинского происхождения) сделал счет 6:2 в пользу "Калгари".

Но "Эдмонтон" не сдались еще во второй 20-минутке сократили отставание до минимума, а в начале третьего периода Кайлер Ямамото сравнял счет!

Впрочем, этот рывок отнял у гостей слишком много сил. Андерссон почти сразу вывел "Калгари" вперед, а затем Ткачук забросил еще две шайбы – 9:6 в итоге, "пламенные" повели в серии 1:0.

Добавим, что 24-летний Мэтью Ткачук в нынешнем сезоне забросил уже 46 шайб и 67 раз ассистировал своим партнерам. Он является одним из самых результативных игроков своей команды.

Следующие матчи:

20 мая

  • "Флорида Пантерс" – "Тампа Бэй Лайтнинг". 02:00 по Киеву
  • "Колорадо Эвеланс" – "Сент-Луис Блюз". 04:30 по Киеву

21 мая

  • "Каролина Харрикейнс" – "Нью-Йорк Рейнджерс". 03.00
  • "Калгари Флеймс" - "Эдмонтон Ойлерс". 05:30
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В статье: НХЛ Калгари Флеймз Мэттью Ткачук
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